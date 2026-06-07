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أحمد أبو النصر أخصائي الطب الرياضي يعُلن هجرته لإسبانيا

كتب : أحمد عبدالمنعم

08:24 م 07/06/2026 تعديل في 08:37 م

دكتور أحمد أبو النصر

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أكد الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي الطب الرياضي والمعروف باستخدام تقنية طقطقة الفقرات، أنه منذ بداية ممارسته للطب لم يحضر لدعوة أي شركة أدوية، ولم يقابل مناديبهم، ولم يأخذ عمولة من مركز أشعة أو تحاليل.

وأضاف أبو النصر، خلال بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك، أنه يفتخر دائمًا باحترام أساتذته، مشيرًا إلى أنه جراح عظام بالأصل ويعرف أن الجراحة مفيدة ومنقذة للحياة في حالات كثيرة، ولا يمكن لأحد إنكار دور الجراحين والأطباء.

وأشار إلى أن قناة مشهورة طلبت ظهوره للحديث ضد الجراحين، فقال لهم: "أنا عمري ما قلت كده، إنتوا مش فاهميني، طبعًا الجراحة مفيدة بل ومنقذة في حالات كتير جدًا".

وتابع: "ربنا شاهد على كلامي، أنا مش بقول ده لسبب، ولا خايف من حد ولا حد يهمني حد، قرايبي مسافرين لإسبانيا خلاص وأنا هسيب مصر وأهاجر معاهم".

وشدد الدكتور أحمد أبو النصر على ضرورة تجنب التطرف الفكري، مضيفًا: "لما تكره، تكره بجنان، ولما تحب، تحب بجنان، ده اسمه تطرف فكري. أحبوا بمعقولية، ومش كل معلومة تسمعها صح".

وأكد أخصائي الطب الرياضي أن الرياضة تحسن المود وتقوي العضلات وتحسن الدورة الدموية وتبعد عن الإجهاد، مشددًا على أن ظهوره بالسوشيال ميديا كان للتثقيف وزيادة الوعي الصحي.

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أحمد أبو النصر هجرة إسبانيا

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