برقية من مؤتمر العمل العربي للرئيس السيسي في ختام فعاليات الدورة 49

كتب- يوسف عفيفي:

شارك حسن شحاتة وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، في فعاليات الجلسة الختامية للدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي والذي انعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 22 – 25 مايو الجاري.

وبحسب بيان اليوم الخميس، جاء ذلك بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل، ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، وممثلي جامعة الدول العربية، وشخصيات عامة، حيث جاءت التوصيات لتؤكد على أهمية العمل العربي المشترك في قضايا العمل، وتعزيز مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.

وشهدت الجلسة الختامية كلمات لرؤساء فرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، والمدير العام لمنظمة العمل العربية، ووجهوا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلا المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري برقية إلى الرئيس السيسي راعي المؤتمر على رعايته لفعاليات هذه الدورة ،واثنوا على دور مصر كدولة للمقر في رعاية كل عمل عربي مشترك.

وأكد المؤتمر، على أن انعقاد المؤتمر العربي السنوي العام المقبل سيكون في دولة العراق بناء على طلبها، كما أشاد الحضور والمتحدثون بعودة سورية إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

وجاء نص برقية الرئيس السيسي كالتالي: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة اختتام أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، التي عقدت في مصر المحروسة، خلال الفترة من 22 – 25 مايو 2022، بمشاركة وزراء العمل، ومنظمات أصحاب الأعمال، ورؤساء وأعضاء الاتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية، والإقليمية، والدولية، ذات الصلة، يُشرفنا أن نرفع لفخامتكم باسم الوفود المشاركة، أسمى عبارات الشكر والتقدير لتفضلكم بالرعاية الكريمة لأعمال مؤتمرنا، وتكليفكم لـ حسن شحاتة وزير القوى العاملة في افتتاح أعماله، ولدعم وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك ومشاعركم النبيلة على تعزيز التضامن العربي المشترك.

ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ مصر العروبة، وأن يديم عليها عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يسدد الله خطاكم في مسيرة التنمية والنهضة الحضارية الشاملة لما فيه المزيد من التقدم والرخاء لشعب مصر".