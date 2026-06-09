انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، في منتصف تعاملات الثلاثاء 9-6-2026، مقارنة بمستواه بداية التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4283 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5507 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6425 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7342 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 51400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 73420 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 228336 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 367100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.02% إلى نحو 4331 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.