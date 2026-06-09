الأهلي يفاضل بين هذا الرباعي لمعاونة عموتة.. وموقف محمد شوقي النهائي

تحسم إدارة نادي بيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة، موقفها النهائي من التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي وصن داونز الأسبق.

ويبحث نادي بيراميدز في الوقت الحالي عن مدرب أجنبي يقود الفريق خلفًا للكرواتي يورشيتش الذي أنهي علاقته بالنادي السماوي وفضّل الرحيل بعد انتهاء عقده.

وكشف مصدر في بيراميدز، أن ممدوح عيد رئيس النادي يؤيد فكرة التعاقد مع موسيماني لما له من تجارب تدريبية ناجحة في قارة أفريقيا سواء مع الأهلي أو صن داونز.

وقال المصدر: إدارة التعاقدات في بيراميدز تلقت في الأيام الماضية سير ذاتية لأكثر من مدرب أجنبي من بينهم بيتسو موسيماني الذي يعتبر الأوفر حظَا لخلافة كرونوسلاف يورشيتش.

وأضاف : لكن تبقي فكرة التعاقد مع موسيماني مرتبطة بالتوصل معه إلي اتفاق مالي وصيغة تعاقدية ترضي الطرفين( النادي والمدرب).

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