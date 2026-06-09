كشف المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، حقيقة الأنباء التي ربطته بتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لم يدخل في أي مفاوضات مع إدارة القلعة الحمراء.

تصريحات يروتيتش

وأوضح يورتيتش أنه لا يمانع تدريب أي نادٍ يمتلك مشروعًا رياضيًا واضحًا وطموحًا للمنافسة على البطولات، مشيرًا إلى أن هدفه دائمًا هو العمل مع فرق تسعى لتحقيق الألقاب والنجاحات المستمرة.

وأكد المدرب الكرواتي أن بطولة دوري أبطال أفريقيا تظل الأقرب إلى قلبه، معتبرًا إياها من أصعب البطولات القارية على مستوى الأندية، مشددًا على فخره بما حققه خلال فترة عمله مع بيراميدز، سواء على مستوى النتائج أو التطور الفني للفريق.

وأشار يورتيتش إلى أن نجاحاته مع بيراميدز لم تكن لتتحقق دون وجود مجموعة مميزة من اللاعبين، إلى جانب الدعم المستمر من إدارة النادي، وهو ما ساهم في بناء فريق قادر على المنافسة بقوة على مختلف البطولات.

صدمة بسبب رمضان صبحي

وتطرق المدرب الكرواتي إلى الحديث عن رمضان صبحي، مؤكدًا أن الأحداث الأخيرة المرتبطة باللاعب شكلت صدمة بالنسبة له، خاصة في ظل العلاقة الجيدة التي جمعتهما خلال فترة العمل معًا.

وقال يورتيتش إن رمضان صبحي يمتلك إمكانات فنية كبيرة وشخصية مؤثرة داخل الملعب، كما يتمتع بقدرات خاصة تمنح فريقه أفضلية واضحة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن بعض التصرفات التي صدرت من اللاعب كانت سببًا في اتخاذ قرارات صعبة بحقه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن رمضان صبحي يظل أحد أبرز اللاعبين الذين عمل معهم، لما يملكه من موهبة وخبرة وقدرة على صناعة الفارق، متمنيًا له تجاوز المرحلة الحالية والعودة للتركيز الكامل داخل المستطيل الأخضر.

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