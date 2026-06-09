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فيديو شاب يحتضن فتاة على موتوسيكل يثير الجدل.. والداخلية تعلن التفاصيل

كتب : علاء عمران

12:29 م 09/06/2026

شاب يحتضن فتاة على موتوسيكل

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد دراجة نارية يؤدي حركات استعراضية خطرة برفقة فتاة كانت تجلس خلفه، مما عرض حياتهما وحياة المارة للخطر بأحد شوارع الإسكندرية.

الداخلية توضح حقيقة واقعة شاب وفتاة على دراجة نارية

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة وقائدها، وتبين أنه ميكانيكي وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة خلال عام 2016، موضحًا أنه أعاد نشر المقطع مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الاستعراض وزيادة نسب المشاهدات.

كما نجحت القوات في تحديد وضبط الشخص الذي تولى تصوير الفيديو وقت وقوعه، وهو سائق "توك توك" وله معلومات جنائية، وأقر بمضمون أقوال المتهم الأول.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وزارة الداخلية دراجة نارية الإسكندرية

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