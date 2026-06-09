انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء مجلس النواب، والتي تتناول مشكلات تتعلق بأعمال الرصف والطرق والنظافة العامة بمحافظة القليوبية.

طلب إحاطة بشأن تكرار فشل أعمال رصف طريق عزبة أبو جرف بالقليوبية





تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب إمام بشأن تكرار فشل أعمال الرصف التي تم تنفيذها للمرة الثالثة على التوالي بالطريق الممتد من عزبة أبو جرف حتى قرية طحلة بمركز بنها بمحافظة القليوبية، وذلك نتيجة تنفيذ الأعمال بالمخالفة للمواصفات والمعايير الفنية المعمول بها، فضلاً عن تجاهل الطبيعة الجغرافية للطريق، حيث تتعرض طبقة الأسفلت للهبوط والتلف بسبب تسرب مياه الرشاح المجاورة للطريق، الأمر الذي يمثل إهدارًا للمال العام.

كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوي بشأن سرعة تنفيذ أعمال توسعة ورصف طريق «مزلقان زكي – مصرف أجهور – مصر الإسكندرية الزراعي»، والذي يربط أكثر من 25 قرية، وذلك للحد من الحوادث اليومية وحالات الوفاة الناتجة عن سقوط السيارات بالمصرف وتحسين مستوى السلامة المرورية على الطريق.

وتناقش اللجنة كذلك طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مجاهد نصار، والتي تتضمن التوقف في أعمال تطوير شارع عرابي بمدينة شبرا الخيمة، إلى جانب سوء حالة النظافة بعدد من مناطق المدينة، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على المواطنين والبيئة.

مناقشة تدهور منظومة النظافة بمسطرد وعدد من مناطق شبرا الخيمة

في السياق ذاته، تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم توفيق بشأن التدهور الحاد في منظومة النظافة بمناطق مسطرد وعرابي ومنشية عبد المنعم رياض بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، نتيجة ما وصفه بفشل الشركات المتعاقدة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وضعف الرقابة من الجهات التنفيذية المختصة، الأمر الذي يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والبيئة.

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة خلال اجتماعها ردود الجهات التنفيذية المعنية على طلبات الإحاطة المقدمة، والوقوف على الإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلات المثارة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة القليوبية.

كما تواصل اللجنة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الأخرى المتعلقة بملفات الطرق والرصف والنظافة والخدمات المحلية، في إطار دورها الرقابي لمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية والاستجابة لشكاوى المواطنين.