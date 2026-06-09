أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 10 يونيو 2026 إلى الأحد 14 يونيو 2026، موضحة أن البلاد تشهد طقسًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومعتدلًا ليلًا.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

كما أوضحت وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، إلى جانب ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين.

درجات الحرارة المتوقعة (الصغرى / العظمى):

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

• 10 يونيو: الصغرى 23 – العظمى 36

• 11 يونيو: الصغرى 23 – العظمى 35

• 12 يونيو: الصغرى 22 – العظمى 35

• 13 يونيو: الصغرى 24 – العظمى 35

• 14 يونيو: الصغرى 24 – العظمى 36

السواحل الشمالية:

• 10 يونيو: الصغرى 21 – العظمى 28

• 11 يونيو: الصغرى 20 – العظمى 28

• 12 يونيو: الصغرى 20 – العظمى 29

• 13 يونيو: الصغرى 21 – العظمى 31

• 14 يونيو: الصغرى 21 – العظمى 28

شمال الصعيد:

• 10 يونيو: الصغرى 24 – العظمى 39

• 11 يونيو: الصغرى 22 – العظمى 37

• 12 يونيو: الصغرى 23 – العظمى 36

• 13 يونيو: الصغرى 23 – العظمى 37

• 14 يونيو: الصغرى 23 – العظمى 38

جنوب الصعيد:

• 10 يونيو: الصغرى 30 – العظمى 44

• 11 يونيو: الصغرى 30 – العظمى 44

• 12 يونيو: الصغرى 27 – العظمى 42

• 13 يونيو: الصغرى 26 – العظمى 41

• 14 يونيو: الصغرى 26 – العظمى 41

وناشدت الهيئة المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة.