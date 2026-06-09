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صدمته سيارة أثناء عمله.. محافظ أسوان ينعى عامل نظافة توفي في حادث

كتب : إيهاب عمران

01:35 م 09/06/2026

محافظ أسوان

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نعى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وفاة السيد علي إبراهيم عمر، العامل بإحدى الشركات المتعاقدة مع المحافظة لتنفيذ أعمال النظافة العامة، والذي لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث سير أثناء أداء مهام عمله بطريق السادات بمدينة أسوان.


وأوضح المحافظ أن العامل تعرض لحادث مأساوي بعدما صدمته سيارة ميكروباص أثناء قيامه بأعمال النظافة وخدمة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة.

وأضاف أنه جرى نقل العامل على الفور إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته رغم محاولات إنقاذه.


وأكد محافظ أسوان أن الفقيد كان يؤدي واجبه الوظيفي بكل إخلاص وتفانٍ، مشيرًا إلى أن رحيله خلال ساعات العمل يجسد نموذجًا مشرفًا للعاملين الذين يواصلون أداء مهامهم لخدمة المواطنين والحفاظ على نظافة المدينة.


وتقدم المهندس عمرو لاشين بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه في العمل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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أسوان حادث مروري النظافة

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