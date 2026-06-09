طالب عمر فايق، عضو مجلس الشيوخ، بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ضمن خطة التنمية للعام المالي الجديد، وذلك نظرًا لأهميتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد.

نائب يطالب بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بخطة التنمية الجديدة

خلال مناقشة المجلس في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، طالب النائب بدمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي.

وأوضح النائب أن نحو 80% من أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، تتكون من المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما يسهم في توفير فرص العمل للشباب.

في الوقت نفسه أكد عمرو سعد، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليست مجرد بحث في أرقام ومؤشرات، وإنما عبور مرحلة هي الأصعب في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها الدولة بسبب

وقال النائب إن الخطة بُنيت على قراءة واقعية للمشهد في ظل ما تمر به المنطقة من توترات جيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد، مؤكدًا أهمية تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات، وشدد على أهمية القدرة على تحويل معدلات النمو الاقتصادي على دعم تنافسية الاقتصاد المصري ودعم القطاع الصناعي، وتعزيز المشروعات التنموية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

مطالب بضمانات تقييم موضوعي لمعدلات تنفيذ المشروعات

خلال المناقشة قالت النائبة مروة قنصوة، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026ـ2027، يجب أن تشمل ضمانات تقييم موضوعي لمعدلات التنفيذ، وكذلك تمويل المشروعات الخاصة بالخطة في ظل الأحداث الجارية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

بدوره، قال النائب محمد زكي، إن حوافز الاستثمار في مجال صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، لافتًا إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار وذلك يساعد على جذب الاستثمارات في هذا المجال.

ودعا النائب إلى الإسراع في إصدار قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية لما له من دور في دعم الحفاظ على البيئة، وأكد أهمية التدريب والتأهيل وربط التعليم بمخرجات سوق العمل.

وأشادت النائبة غادة الضبع، بالخطة مؤكدة أنها تتضمن أرقاما جيدة، وأهمها دعم الصناعة، مطالبة بتوفير بيئة صالحة، وجاذبة تحسن مناخ الاستثمار، وأهمية دعم تأهيل البنية التحتية، ودعت إلى دعم الصعيد.

وطالب النائب شعبان عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، بدعم المصريين في الخارج وحل مشكلاتهم، والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.

فيما أكد النائب عماد بركات، على أهمية أن تهتم الحكومة بالتواصل مع الناس في الشارع، وضرورة أن تكون الخطة مرتبطة بمؤشرات واقعية، وأن تصارح الحكومة المواطنين بدلًا من أن تتحدث بأن كل الأمور جيدة.