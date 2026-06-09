أصيب 16 عاملًا بإصابات متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية إبراهيم الدسوقي التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

إصابة 16 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بمطوبس

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث دفعت هيئة الإسعاف بـ17 سيارة إسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

نقل المصابين إلى مستشفى رشيد المركزي

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة نظرًا لقربها من موقع الحادث، حيث تلقوا الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.



وتنوعت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات وسحجات، إضافة إلى حالات اشتباه نزيف بالمخ والبطن وإصابات بالعمود الفقري والحوض والكتف، ما استدعى التعامل الطبي السريع مع المصابين.

التحقيق في ملابسات الحادث

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.