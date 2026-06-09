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الأهلي يفاضل بين 3 دول أوروبية لاستضافة معسكر الإعداد للموسم الجديد

كتب : رمضان حسن

01:46 م 09/06/2026
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تدرس شركة الكرة بالأهلي، عددًا من العروض الخارجية لتنظيم معسكر أوروبي لفريق الكرة الأول استعدادًا لإنطلاق الموسم الجديد.

وتلقي الأهلي في الأيام الماضية، عدة عروض مختلفة من شركات متخصصة في تنظيم المعسكرات تضمنت إحداها إقامة هذا المعسكر في هولندا، فيما جاء العرض الثاني من النمسا، بينما تلقت الشركة عرضين لإقامته في إسبانيا أو تونس.

وقال مصدر بالأهلي، إن الاتجاه السائد في الوقت الحالي داخل النادي هو إقامة معسكر الفريق في إحدي الدول الأوروبية، فيما تم التراجع عن فكرة إقامة المعسكر الإعدادي في تونس التي استضافته قبل انطلاق الموسم الماضي.

الأهلي يحدد موعد العودة إلي التدريبات

وقرر النادي الأهلي عودة لاعبيه إلي التدريبات في ملعب مختار التتش يوم 25 يونيو الجاري استعدادا للموسم الكروي المقبل.

وأرسل الجهاز الإداري للاعبي الفريق عبر جروب "واتس اب" موعد العودة إلي التدريبات من أجل الخضوع أولاً إلي قياسات بدنية وإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية.

ولن يتواجد مع لاعبو الأهلي في أول تجمّع لهم داخل ملعب مختار التتش، زملائهم الدوليين الذي يتواجدون مع منتخبات بلادهم المشاركة في كأس العالم 2026.

وكان الأهلي قد منح لاعبيه إجازة مفتوحة عقب نهاية الموسم الماضي لعدم وجود أية ارتباطات في الوقت الحالي قبل أن إبلاغهم بموعد العودة إلي المران يوم 25 يونيو.

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