لم تكن الطفلة ذات الـ13 عاما تعلم أن وقوفها في قلب الخلاف الدائر بين والديها سيكلفها حياتها. فبين أب غاضب وأم غادرت منزل الزوجية إثر نزاعات متكررة، وجدت نفسها متهمة بنقل ما يدور داخل المنزل إلى والدتها، لتنتهي القصة بمأساة داخل شقة الأسرة بمنطقة السلام في القاهرة.

البداية كانت مع منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من سيدة اتهمت زوجها بتعذيب طفلتهما والتسبب في وفاتها انتقاما منها بسبب خلافاتهما الزوجية. وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة لكشف حقيقتها.

وتبين من التحريات أن إحدى المستشفيات أخطرت قسم شرطة السلام أول، في 25 مايو الماضي، باستقبال جثمان طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، تحمل آثار كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، إثر تعرضها للاعتداء داخل مسكن أسرتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والد الطفلة، وهو صاحب جراج يقيم بدائرة القسم. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بتعديه على ابنته بالضرب، موضحا أن خلافات حادة نشبت بينه وبين زوجته دفعتها إلى مغادرة المنزل.

وأضاف أنه اكتشف قيام نجلته بإرسال المكالمات والرسائل المسجلة على هاتفه إلى والدتها وخالها بناء على طلبهما، الأمر الذي أثار غضبه ودفعه إلى الاعتداء عليها بدعوى تأديبها. إلا أن الضرب كان أعنف مما تحتمل الطفلة، فسقطت فاقدة للوعي.

وحاول الأب، بحسب اعترافاته، نقل ابنته إلى المستشفى عقب تدهور حالتها، لكن محاولات إنقاذها باءت بالفشل، لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

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