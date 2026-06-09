عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات العمل بمحافظة الوادي الجديد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، أن اللقاء يأتي ضمن جهود الحكومة لدفع معدلات التنفيذ بالمشروعات التنموية والخدمية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

دفع معدلات التنفيذ وتحسين الخدمات في المحافظات

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن محافظة الوادي الجديد تمتلك مقومات تنموية فريدة، مشيرة إلى أن نجاح تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بنسبة 100% في مركز الفرافرة يمثل نموذجًا متميزًا في التنفيذ والمتابعة.

وخلال الاجتماع، قدمت محافظ الوادي الجديد عرضًا بعنوان: "الوادي الجديد: رؤية استراتيجية نحو اقتصاد صحراوي متكامل ومستدام"، استعرضت فيه توجهات المحافظة نحو بناء اقتصاد قائم على استغلال الموارد المتاحة، مع الحفاظ على المياه الجوفية وتعظيم العائد من خلال الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.

وأوضحت المحافظ أن الرؤية تستهدف تحويل الوادي الجديد إلى مركز قومي للصناعات المستدامة والسياحة البيئية والطاقة النظيفة والمجتمعات الصحراوية الذكية، بما يرسخ نموذجًا تنمويًا مصريًا رائدًا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت أن المحافظة تمتلك مقومات استثمارية متعددة، تشمل الطاقة الشمسية والثروات التعدينية غير المستغلة، إلى جانب محاصيل تصديرية ذات ميزة تنافسية مثل التمور والبطاطس، فضلًا عن موقع استراتيجي يربط مصر بالقارة الإفريقية.

محاور خطة تنمية محافظة الوادي الجديد

فيما يتعلق بمحاور التنمية، أوضحت المحافظ أن الخطة تعتمد على عدة محركات رئيسية تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين والصناعات الاستخراجية، والطاقة الشمسية، والسياحة المتنوعة.

وفي قطاع الصناعات التحويلية، أشارت إلى التوسع في تحويل المحاصيل الزراعية مثل التمور والبطاطس والقمح إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، عبر مجمعات صناعية متخصصة، إلى جانب إعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف.

استصلاح 600 ألف فدان وخطة توسع زراعي رقمي متكامل

كما استعرضت مؤشرات الاستثمار الزراعي، موضحة أنه جارٍ إعداد قاعدة بيانات رقمية للأراضي المستهدفة للتوسع الزراعي، بما يصل إلى 600 ألف فدان، إلى جانب إعداد خريطة زراعية تفاعلية لدعم التخطيط والاستثمار.

وفيما يخص المشروعات الجارية، أشارت إلى تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، من بينها مجمع تعبئة وتغليف التمور، ومجمع صناعي حرفي بقرية مرزوق بمركز بلاط، ومشروع استصلاح 450 فدانًا بأبو طرطور، ومصنع لتدوير المخلفات الزراعية، إلى جانب تطوير مجمع التمور بالشراكة مع القطاع الخاص، ودراسات لإنشاء مجمع للصناعات الغذائية على مساحة 100 فدان.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة أسوان لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم الفرص الاستثمارية بين المحافظتين.

وتناول الاجتماع كذلك مشروع ميكنة صندوق استصلاح الأراضي، باعتباره أول صندوق استثماري من نوعه على مستوى الجمهورية، من خلال رقمنة العمليات الإدارية وإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة لتعزيز الكفاءة وتقليل الوقت والجهد.

مشروعات كبرى للتمور والتعدين والطاقة الشمسية بالوادي الجديد

في قطاع التعدين، استعرضت المحافظ خطط إنشاء مجمعات للصناعات التعدينية وإنتاج الأسمدة والكيماويات التصديرية، إلى جانب الصناعات الزجاجية والتكنولوجية، مع العمل على إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية دولية للتعدين لتأهيل الكوادر المتخصصة.

أما في قطاع الطاقة، فأكدت التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية لدعم التنمية الزراعية والصناعية، وتوفير طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية في المدارس والمساجد وآبار الري، والتي أسهمت في خفض استهلاك الكهرباء التقليدية.

وفيما يخص السياحة، أشارت المحافظ إلى التوجه نحو تنمية السياحة البيئية والعلاجية والتراثية، مع استغلال العيون الكبريتية والآبار الجوفية الساخنة كفرص استثمارية واعدة، إلى جانب تحسين البنية التحتية لتسهيل الوصول إلى المحافظة على مدار العام.

كما استعرضت الموقف التنفيذي لملف تقنين أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، حيث بلغ إجمالي الحالات 534 حالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

واختتم الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة، ومشروعات "حياة كريمة" في مركز الفرافرة، والتي تضمنت تنفيذ 321 مشروعًا تم الانتهاء منها بالكامل، مع استكمال إجراءات التشغيل والتسليم.