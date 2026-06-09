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تراجع النفط مع تصاعد مؤشرات إنهاء الصراع في الشرق الأوسط

كتب : أحمد الخطيب

01:40 م 09/06/2026

أسعار النفط

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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، مع تصاعد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للتوترات في الشرق الأوسط، بعد توقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل وعودة الحديث عن مسار دبلوماسي لإنهاء الأزمة.

وانخفض سعر خام برنت، القياسي العالمي للنفط، بنحو 2% ليسجل 92.40 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.41% إلى 89.10 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات الأسواق العالمية.

التفاؤل بالتهدئة يدعم تراجع أسعار النفط

وجاء تراجع الأسعار بعدما توقفت الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران عقب جولة من التصعيد العسكري شهدتها المنطقة يومي الأحد والاثنين، وهو ما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن اضطراب إمدادات النفط العالمية.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، جدد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي تأكيده أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام، بما يسهم في إنهاء الصراع، وهو التصريح الذي كرره مرارًا خلال الشهرين الماضيين.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق المحتمل سيسمح بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بصورة طبيعية، إلا أن محللين يرون أن المخاطر المرتبطة بالممر المائي الحيوي قد تستمر حتى بعد انتهاء الصراع في ظل قدرة إيران على التأثير في حركة الملاحة بالمنطقة.

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أسعار النفط الحرب الإيرانية مضيق هرمز

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