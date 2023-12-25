موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال.. مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، أن كل ما نُشر وتم تداوله عن انتهاء خطة تخفيف الأحمال خلال وقت محدد؛ لا صحة له على الإطلاق، خصوصًا أن خطة تخفيف الأحمال جاءت لعدة أسباب، تم الإعلان عنها، بكل شفافية ووضوح.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إلى أنه من المرجح تحديد ساعة واحدة فقط على مدار اليوم بالكامل؛ لتخفيف الأحمال بدل الساعتين، لافتًا إلى أنه حال حدوث عطل تسبب في قطع التيار يتم خصم مدة إصلاح وصيانة العطل من المدة المحددة للمنطقة، وهذا أمر يتم اتخاذه حال حدوث ذلك في أي من شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

ونفى المصدر وجودَ بعض المناطق التي تشهد ارتفاعًا في زمن تخفيف الأحمال عن ساعتَين مقابل خفض زمن التخفيف في بعض المناطق ساعة أو أقل من ذلك، مؤكدًا أن لا صحة لذلك على الإطلاق والمناطق والأماكن التي يتم استثناؤها من تخفيف الأحمال؛ معروفة للقاصي والداني.

وشدد المصدر على أن خطة تخفيف الأحمال يتم تحديد مواعيدها ومواقيتها كل يوم على حدة، مشيرًا إلى أن الخطة يبدأ تطبيقها في بعض الشركات من الساعة 11 صباحا إلى 3 فجرًا، وذلك مع عدم تكرار التخفيف على المناطق مرة أخرى.

وأكد المصدر استمرار استثناء المستشفيات ومراكز وأقسام الشرطة وبعض المدارس والجامعات؛ بعد التنسيق مع المسؤولين لتحديد آلية وموعد التخفيف بعد انتهاء الموعد الدراسي.

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