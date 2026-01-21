أكد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس، حملت رسائل بالغة الأهمية على المستويين الاقتصادي والسياسي، وعكست رؤية مصر الواضحة للتعامل مع التحديات العالمية المتسارعة، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في ظل التحولات الدولية الراهنة.

وأوضح البطران، في بيان له اليوم ، أن الرئيس السيسي وضع أمام المجتمع الدولي تشخيصًا دقيقًا لواقع العالم اليوم، الذي يواجه تحديات جسيمة أمام مسارات التنمية، في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية، وتحولات أنماط التعاون الدولي، والتطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستدعي – كما أكد الرئيس – ضرورة تضافر الجهود الدولية وتعزيز العمل المشترك لمواكبة هذه التحولات واستثمار فرصها بما يحقق المنفعة لشعوب العالم كافة.

وأشار البطران إلى أن كلمة الرئيس عكست التزام مصر الراسخ ببناء شراكات إقليمية ودولية قائمة على المنفعة المتبادلة، وتعزيز التنمية المستدامة، مع الاستمرار في تهيئة مناخ أعمال جاذب للقطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، أن الرئيس السيسي كان واضحًا في تحذيره من خطورة تصاعد الصراعات الإقليمية والدولية، وتجاوز بعض الأطراف لأسس الشرعية الدولية، لما لذلك من آثار سلبية مباشرة على جهود النمو الاقتصادي، وحفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدًا أن مصر تطرح رؤية متكاملة لتحقيق السلام والاستقرار تقوم على الحوار والتعاون الدولي، واحترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز التكامل بين الدول، مع إعطاء أولوية قصوى للقضاء على الفقر والجوع وتحقيق الرخاء المشترك.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بالشيوخ، أن من أبرز الرسائل الاقتصادية المهمة في كلمة الرئيس، التأكيد على نجاح مصر في الاستمرار بتنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي رغم تعدد الأزمات العالمية، من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة، وتطوير البيئة التشريعية للاستثمار، وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين، بما أسهم في استعادة ثقة المستثمرين وتحقيق تحسن ملموس في مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأوضح البطران، أن الرئيس السيسي شدد على أولوية تعزيز دور القطاع الخاص، عبر وضع سقف للاستثمارات الحكومية، وتنفيذ خطة مدروسة لتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص لتوسيع استثماراته وزيادة مساهمته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشار النائب إلى أن ما حققته مصر من ارتفاع معدلات النمو، وزيادة تدفقات الاستثمار الخاص، وتحسن التصنيف الائتماني، إلى جانب إشادة مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والتكيف مع التحديات العالمية.

ونوّه رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي وجه رسالة واضحة للمستثمرين بأن السوق المصري أصبح اليوم سوقًا واعدًا ومليئًا بالفرص في مختلف القطاعات، لاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، واللوجيستيات، وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مدعومًا ببنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل وموانئ ومناطق حرة على رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واختتم النائب محسن البطران بيانه، بالتأكيد على أن كلمة الرئيس في دافوس عكست ثقة الدولة المصرية في مستقبلها الاقتصادي، وحرصها على القيام بدور فاعل في دعم الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، مع الانفتاح على تعزيز التعاون مع كافة الشركاء الدوليين، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستدام

اقرأ أيضًا:

السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

تأكيدًا لمصراوي.. تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم

زيادات غير مسبوقة.. الصادرات الزراعية المصرية تقفز إلى 9.5 مليون طن في 2025