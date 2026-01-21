إعلان

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية بين مصر وقطر

كتب : محمد أبو بكر

04:37 م 21/01/2026

اجتماع مجلس الوزراء ارشيفية

وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين.

وتأتي الموافقة انطلاقًا من إدراك الجانبين لأهمية تعزيز التعاون في تنظيم المساعدة القضائية المتبادلة في القضايا الجنائية، وفقًا للقوانين المعمول بها في كل دولة، وبما يتسق مع قواعد القانون الدولي، خاصة مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

وفي سياق آخر، استعرض مجلس الوزراء جهود تطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة المبكرة في مصر، وخطط العمل على زيادة عدد الحضانات ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أشار المجلس إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 23 أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 2500 فرد من الفرق المركزية والميدانية، إلى جانب الرائدات الاجتماعيات ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة.

