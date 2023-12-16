تحذير من الشبورة.. الأرصاد: درجات الحرارة اليوم وغدًا أعلى من المعدلات الطبيعية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا نقترب من الدخول رسميًا في فصل الشتاء في نهاية هذا أسبوع من الناحية الفلكية والجغرافية، مشددًا على أنه خلال الأسبوع الحالي سنشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية، وسيكون مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة اليوم وغدًا تكون أعلى من المعدلات الطبيعية، مشددًا على أن العظمى اليوم على القاهرة سجلت 25 درجة مئوية والجميع شعر بحالة الدفء،

كما أكد أن درجات الحرارة غدًا الأحد تصل لـ30 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد، وتكون درجات الحرارة في ساعات الليل ما بين الـ15 لـ16 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الشبورة المائية الكثيفة هي الظاهرة الجوية والمؤثرة خلال هذا التوقيت من العام، موضحًا أنها تكون كثيفة على بعض الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية وتصل لحد الضباب على مناطق السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وشدد الدكتور محمود القياتيعلى أنه قد تضطر الإدارة العامة للمرور في غلق الطرق في بعض الأحيان بناءًا على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحًا أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة وتعود في الارتفاع مرة أخرى.

إقرأ أيضًا:

الطقس غدا.. شبورة كثيفة وضباب وارتفاع الموج يصل لـ 2.25 متر