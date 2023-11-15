"جاهزون بخطة".. وزير الصحة يكشف لمصراوي استعدادات نقل "الأطفال المبتسرين" من غزة

كتب - أحمد جمعة:

تصوير- هاني رجب:

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تجهيز السلطات المصرية لخطة شاملة تقضي باستقبال الأطفال المبتسرين من مستشفى الشفاء بقطاع غزة إلى المستشفيات المصرية.

وقال وزير الصحة رداً على سؤال "مصراوي" خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي: "نحن على تواصل منذ ٣ أيام واستنفار في هيئة الإسعاف والجهات التابعة لوزارة الصحة لتوفير الحضانات اللازمة المتنقلة للأطفال المبتسرين الذين يعانون من نقص الخدمات الطبية والقصف المستمر خصوصاً في مستشفى الشفاء".

وأشار عبدالغفار إلى وجود صعوبات في نقل هؤلاء الأطفال، مضيفاً: "صعوبة هذا الأمر هو انتقال الأطفال الذين نعلم عددهم بأكثر من 35 طفلاً وهناك زيادات مستمرة نتيجة حالات الولادة، سواء الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن أو ولادة قبل الموعد، لكن هناك صعوبة في نقلهم إلى معبر رفح".

ومع ذلك شدد وزير الصحة على أن الجانب المصري مستعد بأكثر من 35 سيارة إسعاف بها وحدات حضانات متنقلة انتظاراً لوصول أي طفل، أو الأطفال أيا كان عددهم.

وتابع: "هناك خطة موضوعة لنقل هؤلاء الأطفال من غزة إلى مستشفيات شمال سيناء أو محافظات القناة، ونحن على تواصل مستمر فور وصولهم للمعبر، لكن إلى الآن لم يصلنا أي بيان بأعداد في الطريق، لكننا على تواصل مستمر مع الجانب الفلسطيني".