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15 جنيها للفرد.. حديقة الحيوان تقدم خدمة البدالات النهرية لأول مرة "صور وفيديو"

02:33 م الخميس 03 يونيو 2021
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كتب- أحمد مسعد:​

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع البدالات المائية للأطفال هو أحد الأفكار الاستثمارية التي تم الموافقة على تنفذيها، مشيرا إلى أن العمل في المشروع بدأ منذ 4 أشهر.

وأضاف رجائي، لمصراوي، أن البدالات التي تسع شخصين تكون بسعر 15 جنيها للفرد لمدة لا تتجاوز الـ 15 دقيقة، بينما البدال الذي يحمل من 5 لـ 7 أفراد يكون شعره 50 جنيها للرحلة الواحدة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن ارتفاع سطح المياه بالعمود لا يتعدى 50 سنتيمترا، مؤكداً أن المياه آمنة للأطفال وتناسب حركات الدفع والتشغيل للبدلات.

ولفت إلى أن البدالات ستكون نقلة جديدة في تاريخ الحديقة، تتماشى مع خطوات التطوير التي تشهدها الحديقة، مضيفا أن إدارة الحديقة تلتزم بكل اشتراطات الأمان، إذ يتم تسليم سترة النجاة للمشتركين في اللعبة بجانب الغواص المحترف.

وأشار إلى الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للزوار من على أبواب الدخول، مضيفا: أن الحديقة تمنع التجمعات وتشدد على عدم التواصل المباشر بين الزوار والحيوانات.

البدالات النهرية حديقة الحيوان محمد رجائي وزارة الزراعة

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