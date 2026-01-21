إعلان

هدى المفتي بإطلالة جريئة.. ما سر اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

01:20 م 21/01/2026

الفنانة هدى المفتي

أطلت الفنانة هدى المفتى بلوك جريء، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هدى مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأسود، ونسقت معه بالطو طويل بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من خاتم وأسورة.

اللون الأسود من أكثر الألوان أناقة وفخامة، حيث يضفي على الإطلالة مظهرا راقيا يناسب جميع المناسبات، كما يتميز بسهولة التنسيق مع أي لون آخر أو مع مختلف قطع المجوهرات والحقائب.

إضافة إلى ذلك، يمنح تصميم الملابس باللون الأسود شعورا بالرشاقة والانسيابية، ما يجعل القوام يبدو متناسقا وأكثر أناقة، وفقا لموقع "Quora".

