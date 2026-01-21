إعلان

أمن المنافذ يضبط تهريب ومخالفات جمركية خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:35 م 21/01/2026 تعديل في 01:35 م

أمن المنافذ

كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية جهودها لتشديد الرقابة على جميع المنافذ، حيث أسفرت حملات قطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن ضبط 2 قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية.
كما أسفرت الجهود عن تحرير 3.007 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 45 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 262 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وقضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

