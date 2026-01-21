إعلان

ما هي تقنية واي فاي 8 وكيف تحسن اتصال الإنترنت في المنازل المزدحمة؟

كتب : محمود الهواري

01:36 م 21/01/2026

تقنية واي فاي 8

شهدت الفترة الماضية اهتماما متزايدا بتقنية واي فاي 8 في عالم أجهزة التوجيه، رغم أن معظم المستخدمين نادرا ما يمنحون جهاز التوجيه نفس الاهتمام الذي توليه للهواتف الذكية أو أجهزة التلفاز.

وعلى عكس معايير الواي فاي السابقة التي ركزت على زيادة سرعة نقل البيانات، يولي واي فاي 8 الأولوية للاتصال الأكثر موثوقية في البيئات المزدحمة، حيث يدير العديد من الأجهزة المتصلة في الوقت نفسه بشكل أفضل، ويقلل من التأثر بالتداخلات الكهربائية والمادية.

مع كل إصدار جديد لمعيار الواي فاي، تتحسن جميع الأجهزة المنزلية دفعة واحدة، ولكن واي فاي 8 لا يزيد السرعة القصوى مقارنة بـ واي فاي 7، الذي يبلغ معدل نقله الأقصى 46 جيجابت في الثانية، لكن ما يميزه هو إدارة أكثر ذكاءً للأجهزة المتعددة، ما يضمن أقرب سرعات ممكنة للحد الأقصى النظري مع انخفاض زمن الاستجابة.

وعرضت شركة Asus التقنية للصحافة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026، مؤكدة أن التركيز ينصب على "الموثوقية الفائقة والتنسيق السلس بين الأجهزة الذكية".

وفقا للشركة، يوفر واي فاي 8 ضعف معدل نقل البيانات متوسط المدى للأجهزة الكبيرة مثل الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية، بالإضافة إلى ضعف عرض النطاق لأجهزة إنترنت الأشياء، وزمن استجابة P99 أقل بست مرات مقارنةً بتقنية WiFi 7.

وتعتمد التقنية على إدارة ذكية لتدفقات البيانات المتزامنة لجميع الأجهزة، واستخدام ما تسميه Asus "تنسيق الطيف الذكي" للحفاظ على أداء مستقر في البيئات المزدحمة بالشبكات والإشارات الكهربائية.

وأكدت MediaTek في ورقة بحثية أن الهدف ليس زيادة السرعة القصوى، بل استخدام السرعة نفسها بكفاءة أكبر، ما يقلل تقطع الفيديو أثناء الاجتماعات أو اهتزازات الألعاب والبث.

