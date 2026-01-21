إعلان

أندر وأجمل 4 أنواع قطط حول العالم.. تأسر القلوب

كتب : نرمين ضيف الله

01:00 م 21/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    Raas Cat6
  • عرض 15 صورة
    Raas Cat1
  • عرض 15 صورة
    Raas Cat62
  • عرض 15 صورة
    Raas Cat54
  • عرض 15 صورة
    Raas Cat655
  • عرض 15 صورة
    Turkish Van2
  • عرض 15 صورة
    Turkish Van
  • عرض 15 صورة
    القط السباح 2التركي (1)
  • عرض 15 صورة
    Van Cat5
  • عرض 15 صورة
    القط السباح التركي
  • عرض 15 صورة
    القط ذو الحِذاء الأبيض النادر
  • عرض 15 صورة
    القط ذو الحِذاء الأبيض النادر9
  • عرض 15 صورة
    القط السباح 2التركي (2)
  • عرض 15 صورة
    القط ذو الحِذاء الأبيض النادر93

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عالم القطط يفيض بجمال واتقان جيني مذهل؛ إليك خمسة من أندر وأروع أنواع القطط التي تثير الإعجاب حول العالم بأشكالها وخصائصها الفريدة.

1- قط Khao Manee– العين الماسية من تايلاند

بحسب موقع "whatagreenlife"، فإن قط العين الماسية يتميز بفروه الأبيض الناصع وعيونه التي تشبه الأحجار الكريمة بألوان زرقاء أو ذهبية أو حتى بعينين مختلفتي اللون.

يمتد أصله إلى تايلاند القديمة، إذ كان رمزا للحظ والازدهار، هذه السلالة نادرة للغاية خارج بلدها الأصلي وتصل أسعارها إلى مبالغ مرتفعة بسبب ندرتها وجمالها الفريد، مما يجعل رؤيتها حلما لعشاق القطط الفريدة.

2- قط Turkish Van– القط السباح التركي

يعرف قط Turkish Van بكونه من الأنواع النادرة التي تحب الماء والسباحة سمة غير معتادة بين القطط.

يتميز بفرو ناعم ذو نمط مميز يترك الجزء الأكبر من الجسم أبيضا بينما يحمل اللون على الرأس والذيل.

كما تظهر له أحيانا عيون بألوان مختلفة مما يضيف إلى سحره النادر.

3-Raas Cat سلالة نادرة من إندونيسيا

قط Raas سلالة محلية نادرة من جزيرة رااس في إندونيسيا، يختلف عن القطط الأخرى بأنه قليل الانتشار جدا حتى داخل بلده، ويحافظ السكان المحليون على نقاء سلالته.

يتوافر بألوان متنوعة تشمل الأسود والليلكي، ويعد عدد الأفراد قليلا جدا، ما يجعله من أشد القطط ندرة في العالم.

4- القط ذو الحذاء الأبيض النادر

هذا القط من سلالات القطط النادرة التي نشأت في الولايات المتحدة في الستينيات، ويعرف بأقدامه البيضاء المميزة ونمط معطف يبدو رسميا كنمط أحذية صغيرة.

بسبب صعوبة إنتاج النمط الصحيح في عملية التربية، يظل هذا النوع قليل الانتشار عالميا.

أقرأ أيضًا:

راقبها في الشتاء.. أعراض خطيرة تكشف انسداد شرايين القلب

8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها

أكثر 6 حيوانات تخاف منها الثعابين- لن تخطر على بالك

مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين عبدالوهاب

6 فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

القطط أندر القطط حول العالم أندر القطط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زيادة 1480 جنيهًا في أقل من 24 ساعة.. الجنيه الذهب يتخطى 52 ألف جنيه للمرة
اقتصاد

زيادة 1480 جنيهًا في أقل من 24 ساعة.. الجنيه الذهب يتخطى 52 ألف جنيه للمرة
جي إيه سي EMZOOM أرخص من MG ZS بـ10 آلاف جنيه.. أيهما تشتري؟
أخبار السيارات

جي إيه سي EMZOOM أرخص من MG ZS بـ10 آلاف جنيه.. أيهما تشتري؟
الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي
زووم

الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي
ماذا فعل محمد صلاح بعد عودته إلى ليفربول عقب خسارة أمم أفريقيا؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا فعل محمد صلاح بعد عودته إلى ليفربول عقب خسارة أمم أفريقيا؟
النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية وإسقاطها في حالات محددة
أخبار مصر

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية وإسقاطها في حالات محددة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي