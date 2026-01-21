تبدأ من 55 جنيها.. أسعار زينة رمضان في 3 متاجر شهيرة

أول صانع محتوى يبث من داخل الهرم الأكبر.. من هو اليوتيوبر الأمريكي آي شو

الكائنات الحية تتحول إلى حجر.. ما قصة أغرب بحيرة في العالم؟ (فيديو وصور)

عالم القطط يفيض بجمال واتقان جيني مذهل؛ إليك خمسة من أندر وأروع أنواع القطط التي تثير الإعجاب حول العالم بأشكالها وخصائصها الفريدة.

1- قط Khao Manee– العين الماسية من تايلاند

بحسب موقع "whatagreenlife"، فإن قط العين الماسية يتميز بفروه الأبيض الناصع وعيونه التي تشبه الأحجار الكريمة بألوان زرقاء أو ذهبية أو حتى بعينين مختلفتي اللون.

يمتد أصله إلى تايلاند القديمة، إذ كان رمزا للحظ والازدهار، هذه السلالة نادرة للغاية خارج بلدها الأصلي وتصل أسعارها إلى مبالغ مرتفعة بسبب ندرتها وجمالها الفريد، مما يجعل رؤيتها حلما لعشاق القطط الفريدة.

2- قط Turkish Van– القط السباح التركي

يعرف قط Turkish Van بكونه من الأنواع النادرة التي تحب الماء والسباحة سمة غير معتادة بين القطط.

يتميز بفرو ناعم ذو نمط مميز يترك الجزء الأكبر من الجسم أبيضا بينما يحمل اللون على الرأس والذيل.

كما تظهر له أحيانا عيون بألوان مختلفة مما يضيف إلى سحره النادر.

3-Raas Cat سلالة نادرة من إندونيسيا

قط Raas سلالة محلية نادرة من جزيرة رااس في إندونيسيا، يختلف عن القطط الأخرى بأنه قليل الانتشار جدا حتى داخل بلده، ويحافظ السكان المحليون على نقاء سلالته.

يتوافر بألوان متنوعة تشمل الأسود والليلكي، ويعد عدد الأفراد قليلا جدا، ما يجعله من أشد القطط ندرة في العالم.

4- القط ذو الحذاء الأبيض النادر

هذا القط من سلالات القطط النادرة التي نشأت في الولايات المتحدة في الستينيات، ويعرف بأقدامه البيضاء المميزة ونمط معطف يبدو رسميا كنمط أحذية صغيرة.

بسبب صعوبة إنتاج النمط الصحيح في عملية التربية، يظل هذا النوع قليل الانتشار عالميا.

أقرأ أيضًا:

راقبها في الشتاء.. أعراض خطيرة تكشف انسداد شرايين القلب



8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها



أكثر 6 حيوانات تخاف منها الثعابين- لن تخطر على بالك



مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين عبدالوهاب



6 فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟



