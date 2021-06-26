باستثناء 3 مناسبات.. لماذا اعتمدت الحكومة الخميس 1 يوليو إجازة لـ30 يونيو؟

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء، باعتبار يوم الخميس أول يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من الأربعاء.

وبحسب القرار، تشمل الإجازة كل العاملين في الدولة بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، باستثناء أعمال الامتحانات التي تستمر كما هي.

لكن لماذا اعتمد مجلس الوزراء الخميس إجازة رسمية بمناسبة 30 يونيو، رغم أن الخميس يوافق الأول من يوليو.

في تصريحات سابقة للمستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال إن الحكومة قررت اعتماد الخميس كإجازة رسمية، ليكون بديلًا عن أي إجازة تقع في منتصف الأسبوع، مضيفًا أن ذلك يتيح قضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع.

كما أشار في تصريحات تعود إلى يونيو 2020، إلى أنه سيتم اعتبار يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء 3 مناسبات هي أعياد الفطر والأضحى، والميلاد الجيد.

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