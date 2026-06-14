كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الشبكة القومية للكهرباء تقترب من تسجيل أحمال قياسية جديدة، قد تصل إلى 37 ألف ميجاوات، وذلك للمرة الأولى منذ بداية صيف 2026، بالتزامن مع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، وزيادة معدلات استهلاك أجهزة التكييف والتبريد.

الأحمال تتجاوز 36 ألف ميجاوات

أوضح المصدر في تصريحات اختص بها "مصراوي"، أن الأحمال الكهربائية شهدت ارتفاعًا متسارعًا خلال الأيام الأخيرة، لتتجاوز 36 ألف ميجاوات، وسط توقعات بزيادة جديدة مع استمرار الموجة الحارة ودخول فصل الصيف رسميًا.

وأضاف أن الشركة القابضة لكهرباء مصر رفعت درجة الاستعداد للحالة القصوى، بجميع شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، مع تكثيف أعمال المتابعة والصيانة الدورية لضمان استقرار الشبكة وعدم تأثر التغذية الكهربائية بارتفاع الأحمال.

الشبكة القومية قادرة على مواجهة الارتفاع

لفت إلى أن الشبكة القومية تمتلك احتياطيًا آمنًا من القدرات الكهربائية يمكنها من استيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير احتياجات محطات التوليد من الغاز الطبيعي والوقود اللازم للتشغيل.

وأكد أن مراكز التحكم القومية والإقليمية تتابع الأحمال على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع أي متغيرات طارئة، لافتًا إلى أن ارتفاع الاستهلاك الحالي يعد من أعلى المعدلات المسجلة منذ بداية العام.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط دعم الشبكة، وإضافة قدرات جديدة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية وتأمين التغذية خلال فترات الذروة الصيفية.

وحققت أحمال الكهرباء، خلال شهر مايو الماضي، نحو 33 ألف ميجاوات، قبل أن تواصل الارتفاع تدريجيًا مع زيادة درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.