انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الريال السعودي
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 13.6 جنيه للشراء، و13.66 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.56 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و13.63 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.
بنك القاهرة: 13.59 جنيه للشراء، بتراجع 24 قرشًا، و13.66 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 13.52 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.61 جنيه للشراء، و13.65 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.