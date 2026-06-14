انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.6 جنيه للشراء، و13.66 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.56 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و13.63 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.

بنك القاهرة: 13.59 جنيه للشراء، بتراجع 24 قرشًا، و13.66 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.52 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.61 جنيه للشراء، و13.65 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.