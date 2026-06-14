كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الاثنين 15 يونيو 2026، والأحوال الجوية المتوقعة.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا الاثنين

أوضح "الأرصاد"، بحسب بيانها، أنه يسود غدًا الاثنين، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس غدًا الاثنين تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا تشهد ارتفاع لنسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة.

وأشارت إلى أن الطقس غدًا يشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.