كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفذت حملات موسعة شملت المصانع والمنشآت الغذائية والأسواق بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود عن تنفيذ 114 زيارة رقابية للمصانع، إلى جانب 706 جولات تفتيشية ميدانية، لمتابعة مدى الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تفصيلياً، قالت الهيئة إن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 114 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 12 منشأة، فيما تمكنت 3 منشآت أخرى من استيفاء اشتراطات الهيئة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهود توفيق الأوضاع.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 61 زيارة فحص وتفتيش في محافظات الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، الغربية، القليوبية، بني سويف والفيوم، وتم تسجيل 5 منشآت خلال الأسبوع الماضي، كما أصدرت الإدارة 1620 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1057 شركة مصدرة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة، خلال الأسبوع الماضي 56 مأمورية تحفظ شملت المرور على 90 منشأة غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

كما تم التحفظ على 223 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 16 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 4 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.

زيارات تفتيشية على المخابز

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة عددًا من الزيارات التفتيشية على مواقع تخزين القمح والمخابز، شملت 2 مخبزًا بلديًا، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 150 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 706 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، بورسعيد، شمال سيناء، سوهاج، البحر الأحمر، السويس، الإسماعيلية، قنا، الأقصر، البحيرة، كفر الشيخ ومدينتي الشروق والعبور ، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 34 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، وذلك للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، نفذت الهيئة 20 مأمورية تفتيشية على المحالب، و2 مأمورية أخرى على مراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت القليوبية، بني سويف، البحيرة، المنوفية، الفيوم، المنيا، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وسائل الإبلاغ عن مخالفات سلامة الغذاء

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: من هنا ، أو عبر الخط الساخن 16528.

كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني: consumer.complain@nfsa.gov.eg، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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