"مفيش داعي نرمي نفسنا في النار".. تحذير من تعرض مصريين للنصب في لبنان

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المصريين يتعرضون لعملية نصب من بعض السماسرة في لبنان، وذلك من خلال الصفحات الإلكترونية التي يستخدمونها بزعم توفير إمكانات سفر وفرص عمل وهجرة لهم إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية باهظة.

ووجه الوزير في بيان اليوم الأربعاء، نصيحة للمواطنين المصريين في لبنان بالقول: "مفيش داعي نرمي نفسنا في النار.. لو اشتغلت في بلدك بـ 2000 جنيه أحسن ليك من البهدلة".

كما وجه سعفان، رسالة للمصريين المقيمين في لبنان، قائلاً "أرجو من أولادنا عدم الانسياق وراء السفر وعقود العمل الوهمية في الدول الأوروبية"، وأرجو توخي الحذر تجاه تلك المزاعم الوهمية التي تسببت في السابق في عمليات احتيال من قبل سماسرة هذه الوظائف والتأشيرات الوهمية، والتأكد من مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة اللبنانية بيروت من هذه الوظائف قبل دفع أية مبالغ، مؤكدا أن مكاتب التمثيل العمالي في دول العمل موجودة دائما في خدمة العمالة المصرية.