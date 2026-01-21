الحكومة توافق على تخصيص أرض بقنا لإقامة فرع جديد للبنك الأهلي المصري

وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية، الخاصة بطلب محافظة قنا التصرف بنظام البيع في مساحة تبلغ 600 متر مربع بمدينة الوقف الجديدة، لصالح البنك الأهلي المصري، وذلك لإقامة فرع جديد للبنك يخدم أهالي المدينة.

ويأتي القرار في إطار خطة الدولة للتوسع في الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي، بما يساهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات البنكية ودعم النشاط الاقتصادي بالمناطق الجديدة.

وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025، بشأن إسناد الأعمال للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال الجارية والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها بالفعل.

وشملت الموافقة عدد 34 مشروعًا، تتبع وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، إلى جانب صندوق التنمية الحضرية، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة من المشروعات القائمة.

كما وافق المجلس على القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع ذاته للجنة الهندسية الوزارية، والخاصة بإسناد أو زيادة أوامر الإسناد لعدد 26 مشروعًا آخر، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وصندوق التنمية الحضرية، وذلك في إطار الحرص على استكمال المشروعات الجارية وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.