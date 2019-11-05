اتفاق بين مصر والأردن وهيئة خليجية للربط الكهربائي

كتب - محمد صلاح:

وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة هالة عادل زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، والشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم واتفاقيتي سرية البيانات والمعلومات بين كل من مصر والأردن وهيئة الربط الخليجي لمشروع ربط شبكتي مصر والأردن بشبكة الربط الخليجي.

أكد الدكتور محمد شاكر الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، مشيراً إلى مشاركة مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، وترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً، هذا بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ومشروع الربط الذي يتم تنفيذه حالياً مع السودان.

وأشار إلى أنه يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، حيث إن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سيعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، هذا بالإضافة إلى مشروع ربط كل من قبرص وجزيرة كريت بالاتحاد الأوروبى لما يحققه هذا الربط من فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إن الدراسات أكدت على الجدوى الفنية والإقتصادية لهذا المشروع، وذلك بهدف الوصول إلى الربط مع الشبكة الأوروبية بعد اكتمال مشروع الربط بين مصر وقبرص.

الجدير الذكر أن مشروع مد خطوط الربط الكهربى الخليجى تم إنشائه منذ ما يزيد على 10 سنوات ويرتبط بالشبكات الكهربية للدول المعنية، وهو ما يعنى أنه بديل أمن مستقل تماماً فى حالة الظروف الطارئة لأى شبكة كهربية من شبكات الدول المرتبطة.

وأكد ممثلو مجلس إدارة الربط الخليجي أن المشروع القائم حاليا بلغ العائد منه ما يزيد على ضعف الاستثمارات التى تم إنفاقها خلال فترة الإنشاء، كما أنه تم عمل دراسة مبدئية لجدوى استكمال مشروع الربط الكهربى الخليجى ليشمل كل من مصر والأردن وذلك بمعرفة الاستشاري العالمى (شيزى).

ومن المقرر أن يمتد هذا المشروع فى مراحل لاحقه ليشمل كل من (سوريا، ولبنان، والعراق، وفلسطين).