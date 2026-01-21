أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، مشاركتها بعدد من منتجاتها المدنية في معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية، والمقرر إقامته بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر يناير الجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدي مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة والمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وبحسب بيان، أوضح محمد صقر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الهدف من إقامة المعرض هو عرض ما توصلت إليه الشركات التابعة للوزارة من منتجات تلبي احتياجات المواطن وتعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك إلى جانب مهمتها الرئيسية المتمثلة في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، حيث تشارك بمعرض "تعميق التصنيع المحلي" عدد من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) بمنتجاتها من (مسبوكات دقيقة، طنابير فرامل، قبقاب فرامل، كور طحن الأسمنت، شمايز طرد مركزي، سن حفار، جنازير تعبئة الغاز، أنكور - بانانا، سكينة البنجر، شدادات الكهرباء، غطاء صرف، ماكيت شمعة الرباط)، وشركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) بعدد من منتجاتها مثل (عبوات الصفيح المعدنية "أيروسول – أغذية"، مزيل رواسب بارود، زيت السلاح، رش ضغط الهواء، أفران).

وأوضح، أن شركة حلوان للصناعات غير الحديدية تشارك "مصنع 63 الحربي" في المعرض بمنتجاتها من "كابلات هوائية، كابلات معزولة، مقاطع النحاس، قضبان النحاس مقاسات، شرائط ولفات نحاس وألمونيوم"، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية "مصنع 144 الحربي" بمنتجاتها "منظومة كاميرات مراقبة، شاشات سمارت مقاسات مختلفة، لمبات ليد قدرات مختلفة، تابلت، شاحن طاقة شمسية، لوح طاقة شمسية".

وبين أن شركة قها للصناعات الكيماوية تشارك "مصنع 270 الحربي" بماكيتات للطلمبات الغاطسة وبطاريات مركبات، وتشارك شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) في المعرض ببعض المنتجات (موفرات المياه مقاسات مختلفة، مسامير بمقاسات مختلفة).

وتابع: أما حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) فتشارك بالآتي (ولاعة أفران، جيربوكس العجانة، جيربوكس الري المحوري)، ويشارك مركز التميز العلمي والتكنولوجي بالتالي (جهاز إنتاج المياه من الهواء الجوي، كما سيتم عرض فيديو لمحطة معالجة مياه غسيل السيارات، عينات لخامة أنابيب الكربون النانومترية، عينات من خامة الفحم النشط، عرض لوحات للامكانيات المعملية الخاصة بالقطاعات البحثية "الأسلحة والمعدات الميكانيكية والاتصالات").

ودعت وزارة الإنتاج الحربي، جميع المعنيين، إلى زيارة المعرض، حيث أنها تعد فرصة للاطلاع على المنتجات المدنية المختلفة لشركات الوزارة المشاركة بالمعرض، والتي تساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية لقطاع الصناعات الهندسية ومستلزماته.

