استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بمنتصف التعاملات اليومية الأحد 7-6-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات التعاملات اليوم.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 إلى 4320 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 5555 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى 6480 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 إلى 7405 جنيهات للجرام.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 51480 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 74050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 230295 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 370250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.27 % إلى نحو 4328 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.