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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 7 يونيو 2026

كتب : ميريت نادي

04:04 م 07/06/2026

سعر الذهب

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يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 7907 جنيهات، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8002 جنيه.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7001 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 6001 جنيه.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 56008 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.

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سعر الذهب سعر جنيه الذهب البورصة المصرية

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