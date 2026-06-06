ارتفعت أسعار الدواجن، والفول، والدقيق، واللحوم، خلال تعاملات اليوم السبت 4-6-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، والحديد، والأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع أسعار الفول والدقيق واللحوم اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات السبت