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سعر الذهب اليوم في مصر يعود للصعود بحلول التعاملات المسائية

كتب : ميريت نادي

05:19 م 06/06/2026

سعر الذهب

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ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت 6-6-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4320 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5555 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6480 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7405 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 51840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 74050 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 230295 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 370250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.27 % إلى نحو 4328 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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