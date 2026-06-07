بدء تداول أسهم شركة "قرة" بالبورصة الخميس المقبل

أعلنت شركة "قرة" لمشروعات الطاقة والاستثمار صدور قرار لجنة العمليات بشأن بدء تداول أسهم الشركة، عقب استكمال إجراءات الطرح والقيد، حيث سيتم إدراج الأسهم ضمن سوق متوسط النشاط بالبورصة المصرية.

موعد بدء تداول أسهم شركة قرة

وأوضحت الشركة خلال بيان اليوم، أن التداول سيبدأ يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026، بسعر فتح (المرجعي) يبلغ 2.97 جنيه للسهم، وهو سعر الطرح العام والخاص، كما تقرر أن تكون الحدود السعرية للصعود والهبوط خلال أول جلسة بنسبة 40%، دون تطبيق آليات الإيقاف المؤقت، على أن تطبق الحدود السعرية المعتادة ابتداءًا من الجلسة التالية.

وقالت الشركة إن إدراج السهم سيمكن المتعاملين من الاستفادة من عدة آليات تداول، بما في ذلك التداول في ذات الجلسة، التداول في اليوم التالي للشراء، شراء الأسهم بالهامش، واستخدام الأسهم كضمان بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها السوقية.

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آلية استقرار سعر السهم

وفيما يخص آلية استقرار سعر السهم بعد الطرح، أشارت "قرة" إلى فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من 11 يونيو وحتى 12 يوليو 2026، وفق القواعد المنظمة لهذه الآلية.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرتها، وتعكس ثقة المستثمرين في خططها التوسعية واستراتيجيتها المستقبلية في قطاع الطاقة والاستثمار.