انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.94%، عند مستوى 52155 نقطة، في بداية جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.10%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.30%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.17%، عند مستوى 52652 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.



الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم المجموعة المصرية العقارية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-3 الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم الأهرام للطباعة و التغليف.