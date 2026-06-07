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ارتفاع أسعار اللحوم والدقيق والسكر اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

11:41 ص 07/06/2026

اسعار اللحوم

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ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، واللحوم، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، بينما انخفضت أسعار المكرونة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.92 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.41 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.58 جنيه، بزيادة 1.12 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 101.07 جنيه، بزيادة 28 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 36 جنيهًا، بزيادة 2.13 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.81 جنيه، بتراجع 6.65 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.34 جنيه، بتراجع 35 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.28 جنيه، بزيادة 43 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 121.14 جنيه، بزيادة 2.1 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 453.13 جنيه، بزيادة 14.78 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.69 جنيه، بزيادة 43 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.44 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 55.62 جنيه، بزيادة 2.25 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 141.39 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 291.18 جنيه، بزيادة 2.06 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.2 جنيه، بتراجع 94 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 114.57 جنيه، بتراجع 79 قرشًا.

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أسعار الأرز أسعار الزيت أسعار الدقيق أسعار السلع الأساسية

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