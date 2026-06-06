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سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات السبت

كتب : ميريت نادي

01:24 م 06/06/2026

سعر الذهب

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انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، في منتصف تعاملات السبت 6-6-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4303 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5532 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6455 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7377 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 51640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 73770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 229424 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 368850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.27 % إلى نحو 4328 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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