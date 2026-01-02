شبورة تصل حد الضباب وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل في بعض المناطق إلى ضباب كثيف، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى توقعات بسقوط أمطار متفاوتة غدًا على بعض المناطق، إذ من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة وقد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تبلغ فرص الأمطار الخفيفة ضعيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% على مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، على أن تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة بالقاهرة الكبرى إلى 19 درجة مئوية.

اقرأ أيضًا:

أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة

رسميًا.. مسابقة لتعيين 4500 طبيب بيطري| رابط التقديم والموعد

وزيرة التنمية المحلية تُحذر: سنتصدى بكل حسم لأي تعديات أو مبانى مخالفة فى المهد