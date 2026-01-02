3 بنزينات.. كم تبلغ ثروة مجدي عبد الغني؟

"بعد وفاتها".. أبرز المعلومات عن الراحلة يمنى طارق بطلة الكاراتيه

يتساءل العديد من الجمهور عن حجم ثروة لاعب منتخب مصر السابق مجدي عبدالغني، صاحب الهدف الأشهر في مشاركات مصر ببطولة كأس العالم.

وبالحديث عن ثروة مجدي عبدالغني، فيعد أحد أبرز اللاعبين الذين يمتلكون استثمارات ضخمة في المشاريع والتجارة.

كم تبلغ ثروة مجدي عبدالغني ؟

في ظهور له مع الاعلامية ياسمين عز عبر قناة إم بي سي مصر: "قال مجدي عبدالغني أنه يمتلك 3 بنزينات خاصة به".

وأكد مجدي عبدالغني انه يمتلك ثروة مالية بلغت مليار جنيه، مؤكدًا أن ظهوره الاعلامي بعبارة "البحر يحب الزيادة".

وأشار لاعب مصر السابق أن هذه الثروة جاءت من خلال مسيرته الكروية، ومجاله الإعلامي بعد الاعتزال والمشاريع التي يمتلكها".

إقرأ أيضًا:

مبلغ ضخم.. كم يتبرع محمد صلاح للأعمال الخيرية في مصر؟

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة محمد صلاح في 2025؟