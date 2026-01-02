مباريات الأمس
3 بنزينات.. كم تبلغ ثروة مجدي عبد الغني؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:53 ص 02/01/2026
يتساءل العديد من الجمهور عن حجم ثروة لاعب منتخب مصر السابق مجدي عبدالغني، صاحب الهدف الأشهر في مشاركات مصر ببطولة كأس العالم.

وبالحديث عن ثروة مجدي عبدالغني، فيعد أحد أبرز اللاعبين الذين يمتلكون استثمارات ضخمة في المشاريع والتجارة.

كم تبلغ ثروة مجدي عبدالغني ؟

في ظهور له مع الاعلامية ياسمين عز عبر قناة إم بي سي مصر: "قال مجدي عبدالغني أنه يمتلك 3 بنزينات خاصة به".

وأكد مجدي عبدالغني انه يمتلك ثروة مالية بلغت مليار جنيه، مؤكدًا أن ظهوره الاعلامي بعبارة "البحر يحب الزيادة".

وأشار لاعب مصر السابق أن هذه الثروة جاءت من خلال مسيرته الكروية، ومجاله الإعلامي بعد الاعتزال والمشاريع التي يمتلكها".

