كمبوديا: لا اشتباكات مسلحة منذ تطبيق وقف إطلاق النار مع تايلاند

كتب : مصراوي

10:06 ص 02/01/2026

كمبوديا وتايلاند

بنوم بنه (كمبوديا)- (د ب أ)

منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر يوم 27 ديسمبر، لم يتم الإبلاغ عن أي اشتباكات مسلحة أو تبادل لإطلاق النار على طول الحدود بين كمبوديا وتايلاند.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الدفاع الوطني الكمبودية، مالي سوتشياتا التي سلطت الضوء على هذا التطور الإيجابي خلال مؤتمر صحفي هذا الصباح، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم الجمعة.

وأكدت مجددا التزام كمبوديا المستمر بالاحترام الكامل والالتزام بوقف إطلاق النار والإعلان المشترك بشأن اتفاق السلام بين كمبوديا وتايلاند ، المؤرخ في 26 أكتوبر/تشرين الأول والبيان المشترك للاجتماع الخاص الثالث للجنة الحدود العامة المشتركة، المؤرخ في 27 ديسمبر/كانون الأول، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى ذات صلة.

وأكدت الليفتانت جنرال سوتشياتا أن تنفيذ وقف إطلاق النار وجميع الاتفاقيات ذات الصلة بحسن نية وإخلاص مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الطرفين.

وأكدت "تلك الالتزامات يجب إظهارها من خلال أفعال ملموسة وليست مجرد أقوال" وأضافت "أي عمل يتعارض مع روح وبنود تلك الاتفاقيات يجب وقفها على الفور لضمان تعزيز واستدامة وقف إطلاق النار".

كانت اشتباكات مسلحة اندلعت في يوليو الماضي بسبب نزاعات حدودية أسفرت عن قتلى ومصابين من الجنود والمدنيين ونزوح نحو مليون شخص على كلا جانبي حدود البلدين.

كمبوديا وتايلاند وزارة الدفاع الوطني الكمبودية كمبوديا تايلاند

