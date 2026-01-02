أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، استمرار الحملة الموسعة التي تنفذها المحافظة بمختلف أحياء العاصمة لإزالة الأكشاك المخالفة وغير المرخصة.

جاء ذلك بعد انتهاء المحافظة من إزالة نحو 110 أكشاك غير مرخصة حتى الآن.

وتستهدف حملة المحافظة، لإزالة الأكشاك غير المرخصة بمناطق وأحياء القاهرة، إعادة الانضباط لشوارع العاصمة.

