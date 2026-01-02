إعلان

بعد إزالة 110 أكشاك.. محافظ القاهرة: استمرار الحملة على الأكشاك غير المرخصة

كتب : محمد نصار

08:00 ص 02/01/2026

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، استمرار الحملة الموسعة التي تنفذها المحافظة بمختلف أحياء العاصمة لإزالة الأكشاك المخالفة وغير المرخصة.

جاء ذلك بعد انتهاء المحافظة من إزالة نحو 110 أكشاك غير مرخصة حتى الآن.

وتستهدف حملة المحافظة، لإزالة الأكشاك غير المرخصة بمناطق وأحياء القاهرة، إعادة الانضباط لشوارع العاصمة.

