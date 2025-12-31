جرام الذهب عيار 21 يخسر 210 جنيهات في 3 أيام

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6095 جنيهًا بنهاية تعاملات الأحد إلى 5885 جنيهات بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، مسجلًا خسارة قدرها 165 جنيهًا للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، هبط سعر أونصة الذهب من 4533 دولارًا إلى 4309 دولارات للأونصة، بتراجع قدره 224 دولارًا للأونصة.

تحركات الذهب في السوق المحلي

شهد السوق المحلي تقلبات واضحة خلال الأيام الماضية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 يوم الأحد 6095 جنيهًا للجرام، قبل أن ينخفض يوم الاثنين إلى 5830 جنيهًا، ثم عاود الارتفاع يوم الثلاثاء إلى 5915 جنيهًا، وصولًا إلى 5885 جنيهات منتصف تعاملات اليوم الأربعاء.

تحركات الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر أونصة الذهب يوم الأحد 4533 دولارًا، ثم انخفض يوم الاثنين إلى 4337 دولارًا، قبل أن يرتفع يوم الثلاثاء إلى 4366 دولارًا، ليصل بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء إلى 4309 دولارات للأونصة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" في تقرير صادر عن المنصة، إن التراجع الأخير في أسعار الذهب يمثل فرصة مناسبة للشراء، موضحًا أن فترات الخوف والتقلبات الحادة غالبًا ما تشكل أفضل نقاط الدخول لتحقيق مكاسب مستقبلية.

وأضاف أن المستويات السعرية الحالية تعد فرصة شراء حقيقية، في ظل تزايد التوقعات باستمرار موجة الصعود على المدى المتوسط والطويل، مدفوعة باستمرار مشتريات البنوك المركزية العالمية، إلى جانب السياسات النقدية التيسيرية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ورغم التقلبات الحالية، يرى محللون وخبراء أسواق المال أن أي تراجع إضافي في أسعار الذهب قد يكون محدود النطاق، خاصة مع تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026، وهو ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عوائد نقدية مباشرة، بحسب منصة "آي صاغة".

وأضاف إمبابي أن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، يعزز جاذبية الأصول التقليدية مثل الذهب والفضة، مشيرًا إلى أن أحجام التداول قد تظل منخفضة نسبيًا مع اقتراب عطلة رأس السنة الجديدة.

كما أشار إلى أن المستثمرين يترقبون صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم الثلاثاء، لما له من تأثير مباشر على تحركات أسعار الذهب والدولار.

