تقديم 9 خدمات حصريا عبر منصة "مصر الرقمية" بدءا من اليوم

أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية تقديم عدد "9" خدمات من خدمات السجل التجارى بشكل حصري على منصة مصر الرقمية، وذلك اعتبارًا من اليوم 1 يناير 2026.

وبحسب بيان وزارة الاتصالات اليوم، تشمل هذه الخدمات: تحديث بيانات السجل التجاري، وإضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة "شركاتي"، والاستعلام عن السجل التجاري، والاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، ونقل منشأة فردية داخل المحافظة، واستخراج مستخرج سجل تجاري، وشهادة بيانات سجل تجاري، وطلب مستخرج للاعتماد من وزارة الخارجية، وطلب شهادة سلبية.

وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قصر تقديم 9 خدمات من خدمات السجل التجاري بشكل حصري على منصة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية يأتي في إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية وذلك من خلال التوسع في إتاحتها رقميا، وزيادة عدد الخدمات الحصرية على المنصة والقنوات الرقمية، بما يدعم جهود التحول الرقمي في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وأشار طلعت إلى أن منصة مصر الرقمية تشهد نموًا متواصلًا سواء على مستوى عدد الخدمات أو أعداد المستخدمين؛ حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على المنصة 210 خدمات، فيما وصل عدد مستخدميها إلى نحو 10.7 مليون مواطن.

وأكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ملف التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة عمل الوزارة، ويحظى باهتمام بالغ من جميع الجهات التابعة، في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل حصول المواطنين والتجار على الخدمات.

وأوضح فاروق أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات حديثة وسريعة، تقلل من الوقت والجهد، وتواكب احتياجات المواطنين والمستثمرين.

وفي هذا السياق، قام جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجهود كبيرة في ملف الرقمنة، حيث بدأ العمل على تطوير وميكنة خدمات السجل التجاري داخل أكثر من 100 مكتب على مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمات بشكل مباشر ومنظم لطالبي الخدمة، إلى جانب التوسع في إتاحة هذه الخدمات عبر القنوات الرقمية.

وفي إطار التوسع في رقمنة خدمات السجل التجاري وتسهيل إجراءات الحصول عليها، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم إتاحة عدد كبير من خدمات السجل التجاري على منصة "مصر الرقمية"، بما يتيح للتاجر والمواطن الحصول على الخدمة إلكترونيًا.

وأوضح محمد عوض رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الخدمات المتاحة حاليا على المنصة 17 خدمة أساسية بخلاف 4 خدمات مساعدة، مشيرًا إلى اقتراب تطبيق مرحلة ثانية تشمل 8 خدمات أخرى سيتم تقديمها حصريًا أيضًا عن طريق منصة مصر الرقمية بنهاية شهر يناير الجاري.

وأوضح محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي أن خدمات السجل التجاري على منصة مصر الرقمية تحظى بإقبال المواطنين المستخدمين للمنصة حيث ان متوسط الطلبات اليومية قرابة الـ 5 آلاف لخدمات السجل التجارى فقط.