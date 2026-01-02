مباريات الأمس
25 صورة ترصد أجمل اللحظات الرومانسية بين علي معلول وزوجته

كتب : مصراوي

02:32 ص 02/01/2026 تعديل في 02:39 ص
احتفل التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي السابق والصفاقسي الحالي، أمس الخميس الموافق 1 يناير 2026 بعيد ميلاده الـ 36.

ويعد علي معلول أحد أهم وأبرز نجوم كرة القدم، الذين تركوا بصمة كبيرة في الملاعب المصرية خلال السنوات الماضية، أثناء تواجده في صفوف النادي الأهلي، لما قدمه مع الفريق لمدة 9 سنوات.

ويتمتع علي معلول بجماهيرية كبيرة في مصر وبشكل خاص من جانب جماهير النادي الأهلي، وهو الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن أبرز المعلومات والأخبار الخاصة به، سواء كانت أخبار تتعلق بكرة القدم أو الأخبار المتعلقة بحياته الشخصية.

وتعد زوجة علي معلول وجها مألوفا بالنسبة للجماهير المصرية، خاصة وأنها اعتادت على الظهور رفقة النجم التونسي باستمرار، خلال تواجده داخل الأهلي، بجانب ظهورها معه أثناء احتفاله البطولات بشكل دائم.

وكان معلول قال في تصريحات سابقة عبر برنامج "معكم منى الشاذلي"، أن زوجته مريم الزيني تعد وش الخير والسعد عليه، خاصة وأنها تحرص على دعمه باستمرار.

علي معلول وزوجته النادي الأهلي زوجة علي معلول الصفاقسي التونسي

