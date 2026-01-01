انخفضت أسعار البيض، والزيت، والسكر، والعدس، خلال تعاملات اليوم الخميس 1-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

