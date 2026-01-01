إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبلطي والحديد والذهب

كتبت- ميريت نادي:

01:49 م 01/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار البيض، والزيت، والسكر، والعدس، خلال تعاملات اليوم الخميس 1-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الزيت والسكر والعدس بالأسواق اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدواجن البلطي الذهب الحديد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026